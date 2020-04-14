В Минздраве опровергли существование продуктов-антидепрессантов

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В природе не существует продуктов-антидепрессантов, однако полноценный рацион питания сам по себе может снизить стрессовую нагрузку на организм человека в условиях самоизоляции и уменьшить тревожность. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН Виктор Тутельян.

Он посоветовал снимать напряжение с помощью содержащих успокоительные компоненты растительного происхождения БАДов и следить за собственным рационом. Правильное питание, как отметил Тутельян, должно удерживать массу тела, помогать бороться со стрессом и повышать адаптационные возможности организма во время самоизоляции.

Также диетолог назвал продукты, от которых стоит отказаться на карантине.

В первую очередь нужно сократить до минимума кондитерскую продукцию. Следует отказаться от мучных и сдобных изделий и обязательно снизить потребление жира. Например, он в избытке содержится в сосисках, сардельках, копчёных колбасах. Белому хлебу тоже стоит сказать «нет», вместо него лучше потреблять серый или хлеб грубого помола. Налегать нужно на овощи и фрукты. Их потребление способствует повышению иммунитета и улучшению пищеварения, — заявил академик РАН.

Также Тутельян призвал на самоизоляции перейти на дробный режим питания и есть пять-шесть раз в сутки.

Ранее NEWS.ru писал, что Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по закупкам продуктов и питанию во время пандемии коронавирусной инфекции. В организации отметили, что излишние закупки на фоне паники могут привести к повышению цен, перееданию, а также к увеличению количества отходов. ВОЗ отметила, что стоит сначала употреблять скоропортящиеся продукты. А чтобы избежать порчи фруктов и овощей, стоит излишки заморозить.