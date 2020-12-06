В Минздраве опровергли предложение ограничить перемещение граждан

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Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов заявил, что в министерстве не предлагали ограничивать перемещение граждан внутри страны из-за пандемии коронавируса.

Фраза о возможности введения ограничений на передвижение между регионами и муниципалитетами, содержалась в научном докладе на медицинской конференции «Медицина и качество» в обзоре мер, которые ранее использовались в мире или могут быть использованы для управления инфекционными процессами, и была вырвана из контекста, — приводит его слова ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на конференции «Медицина и качество», отметил, что для сдерживания коронавирусной инфекции стоит рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер, которые ограничат перемещение жителей России как между субъектами, так и внутри отдельных регионов.

Тем временем в России за сутки зафиксировали 28 142 новых случая заражения COVID-19, вылечились 18 850 пациентов.