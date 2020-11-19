В Минздраве оценили возможность ошибки ПЦР-теста у курильщиков

https://static.news.ru/photo/47e017b8-2a5a-11eb-8124-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Курение не может повлиять на результаты теста на COVID-19. Об этом сообщила главный внештатный терапевт Минздрава Оксана Драпкина.

По словам специалиста, если пациент получил положительный результат ПЦР-теста, то его так и надо расценивать. При этом она также напомнила, что иногда тесты могут давать ложноположительный и ложноотрицательный результаты.

Драпкина добавила, что курильщиков есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку у них высокая частота пульса, а соответственно, и сердечных сокращений, пишет РИА Новости.

Ранее эксперт рассказал о влиянии курения на течение COVID-19. По словам профессора Первого Московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова Андрея Дёмина, когда человек курит, то ему кажется, что он здоров, однако в это время функциональные резервы его организма резко снижаются. При этом когда организм нагружается ещё и вирусной болезнью типа COVID-19, тогда уже «видно дно».

Также о вреде курения при коронавирусе заявили и в Роспотребнадзоре. Специалисты отметили, что COVID-19 у курящих людей, как правило, протекает в тяжёлой форме, поскольку из-за вредной привычки больным сложнее бороться с инфекцией. По их словам, курение ухудшает работу лёгких и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом. Также сообщается, что употребление табака увеличивает риск заражения COVID-19 через рот. В ведомстве призвали россиян отказаться от курения и соблюдать рекомендации врачей по борьбе с коронавирусом, писал NEWS.ru.

По последним данным, в России число заражённых коронавирусной инфекцией за всё время пандемии превысило два миллиона и составило 2 015 608 человек. Россия находится на пятом месте в мире по количеству заразившихся после США, Индии, Бразилии и Франции.