В Минздраве оценили безопасность китайского препарата для лечения COVID-19

https://static.news.ru/photo/7934d104-818c-11ea-86db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Китайское лекарство для лечения коронавируса аналогично зарегистрированным в России средствам от COVID-19. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Специалисты министерства не нашли противопоказаний для применения этого лекарства в России.

С позиции клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, — отмечается в сообщении Минздрава.

Как передаёт ТАСС, китайский препарат не отличается от других зарегистрированных в России средств против COVID-19.

NEWS.ru писал, что Минздрав официально разрешил гидроксихлорохин для лечения коронавируса.

Ранее отечественные медики заявили, что действие препарата «Ивермектин», который способен подавлять размножение коронавируса, проверено только на мышах.