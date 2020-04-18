В Минздраве оценили безопасность китайского препарата для лечения COVID-19

Китайское лекарство для лечения коронавируса аналогично зарегистрированным в России средствам от COVID-19. Об этом заявили в Минздраве РФ.
Специалисты министерства не нашли противопоказаний для применения этого лекарства в России.
С позиции клинической фармакологии никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, — отмечается в сообщении Минздрава.
Как
NEWS.ru писал, что Минздрав официально разрешил гидроксихлорохин для лечения коронавируса.
Ранее отечественные медики заявили, что действие препарата «Ивермектин», который способен подавлять размножение коронавируса, проверено только на мышах.
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