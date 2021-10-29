В Минздраве объяснили, от чего зависит результат ПЦР-теста

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что ПЦР-тест даст более точный результат, если мазок будет сдан с первого по пятый день заболевания. По словам эксперта, в эти дни концентрация вируса настолько высокая, что к ПЦР-тестированию пациенту не нужно особо готовиться. Об этом сообщает URA.RU.

Когда инфекция находится в активной фазе и выделение вируса на слизистых достаточно высокое, то его легко можно будет обнаружить при соблюдении всех методик забора биоматериала, — поделился Токарев.

Он добавил, что бывают случаи, когда люди являются сверхраспространителями. При таком раскладе тест всегда покажет положительный результат. При этом он отметил, что бывают и обратные случаи, когда человек в тяжёлом состоянии лежит на аппарате ИВЛ, а ПЦР-тест показывает отрицательный результат.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что нерабочие дни — это эффективная мера для остановки волны коронавируса, но полный локдаун вредит всем, поэтому есть куда более удобный способ навсегда отказаться от самоизоляции. Эксперт отметил, что альтернативы вакцинации всё равно не существует.