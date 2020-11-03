В Минздраве встревожились ростом потребления антибиотиков на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Потребление антибиотиков в России выросло, хотя при коронавирусной инфекции они бесполезны. Об этом заявила руководитель департамента организации экстренной помощи и управления рисками здоровью Минздрава РФ Инна Куликова.

Ситуация с антибиотиками очень сложная, потому что их потребление выросло. Антибиотики при коронавирусной инфекции — это бесполезная история, — цитирует РИА Новости чиновницу, выступившую на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

По её словам, в результате этого может увеличиться антибиотикорезистентность — микроорганизмы, против которых используются препараты, станут более устойчивыми к лекарствам и лечить связанные с ними болезни будет всё труднее.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне стали тратить больше денег на лекарства. За девять месяцев этого года продажа препаратов в аптеках в денежном выражении выросла на 10,9%, или 80,6 млн рублей. При этом количество проданных упаковок, напротив, сократилось. Расхождение объясняется тем, что население стало больше покупать дорогие лекарства — от 500 рублей и выше. Эксперты отмечают, что это вынужденная мера, связанная с пандемией.