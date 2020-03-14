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У любой болезни человека, если исключить генетическую предрасположенность, есть три основных фактора. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по остеопатии Дмитрий Мохов.

Первый — токсический: инфекции, токсины, еда, метаболизм. Второй фактор —нейропсихоэмоциональный: в первую очередь, стрессы. Третий — травмы. По словам специалиста, в зависимости от ситуации тот ли иной фактор запускает реакцию тканей в теле человека, которые начинают меняться.

Следующий этап — это воспаление, со временем приводит к изменениям в тканях. Их остеопат может прощупать своими руками. Ткань становится более вязкая, густая, как клейстер, туда даже лекарства не затекают, — рассказал Мохов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Вместе с тем, медик предостерёг пациентов от общения с «народными целителями», которые называют себя «остеопатами в пятом колене». По словам врача, «остеопатия не имеет никакого отношения к магии»

Перед приёмом у остеопата Мохов посоветовал не принимать много пищи, а также вспомнить свои травмы, заболевания и стрессовые ситуации.

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