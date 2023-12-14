В Минздраве назвали точную дату поступления в медучреждения вакцины от кори Минздрав: вакцина от кори в России появится 22 декабря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита появятся в России 22 декабря, пишет РИА Новости со ссылкой на Минздрав. Компания «Нацимбио», которая является единым поставщиком для национального календаря прививок, поставит 344 тысячи доз препарата.

Компания «Нацимбио» уведомила министерство, что поставка очередной партии комбинированной вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в рамках госконтракта в объеме 344 тысяч доз запланирована на 22 декабря, вакцины будут незамедлительно направлены поставщиком в регионы, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что следующая партия в размере 185,5 тысячи доз запланирована на 19 января. Поставки по госконтракту 2023 года будут завершены до апреля. Общий их объем составит 2,2 млн доз. По данным производителя, задержки связаны с техническими проблемами при производстве.

В четверг, 14 декабря, президент России Владимир Путин заявил, что проблема с вакцинами от кори и краснухи вызвана своеобразным техническим сбоем. По его словам, как ни странно, причиной являются куриные яйца. Они необходимы для создания соответствующих средств для иммунизации населения, объяснил глава государства.