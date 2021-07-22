В Минздраве назвали подходящие для ревакцинации препараты

Все отечественные вакцины от коронавируса подходят для ревакцинации. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова приводит ТАСС.

Все вакцины могут использоваться для повторной вакцинации, — сказал министр в ходе прямого эфира в рамках просветительской кампании «Разберёмся в вакцинах вместе» российского общества «Знание».

Глава ведомства отметил, что пока точно не определён уровень иммунитета, который необходим для защиты от коронавируса. Исследования продолжаются, как и работа над новыми вакцинами, дающими более длительную защиту.

Ранее сообщалось, что ревакцинация от коронавируса началась во всех прививочных пунктах Москвы. По данным властей столицы, время повторной вакцинации наступило для 320 тысяч москвичей. В мэрии также отметили, что процедуру ревакцинации в Москве могут пройти и жители других регионов.