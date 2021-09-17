В Минздраве назвали число полностью привитых россиян

Около 41 млн россиян прошли двухкомпонентную вакцинацию от коронавируса. При этом почти 47,5 млн человек в России получили хотя бы одну дозу препарата. Число полностью привитых россиян назвал журналистам глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Первым компонентом привито от коронавируса почти 47,5 млн [россиян], двумя — 41 млн, — сказал он.

За прошедшие сутки в 85 регионах России зафиксировано 19 905 новых случаев заражения коронавирусом. От заболевания скончался 791 человек. За последние 24 часа из больниц выписаны 16 619 пациентов. Под наблюдением медиков остаются свыше 1,1 млн человек.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заразились более 7,2 млн жителей. Из них к настоящему времени выздоровели свыше 6,4 млн человек, а жертвами инфекции стали 196 626 россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России привито чуть меньше половины взрослого населения страны. Она добавила, что уже через несколько месяцев вакцинацией охватят более 50% граждан страны.