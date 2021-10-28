В Минздраве назвали число беременных женщин, привившихся от ковида

В России насчитывается 760 тысяч беременных женщин, и только около 1,3% из них привились от коронавируса. Ещё 6% наблюдаемых женщин переболели, однако защищённость беременных от коронавируса по-прежнему остаётся низкой. Об этом заявил главный внештатный специалист по акушерству Министерства здравоохранения РФ Роман Шмаков, которого цитирует РИА Новости.

Шмаков отметил , что вакцинация не вызывает увеличения самопроизвольных выкидышей и частоты преждевременных родов, а в случае заболевания коронавирусом при беременности увеличивается частота осложнений, в том числе преждевременных родов, задержки роста плода и выкидыши, тогда как у привитых женщин таких проблем не отмечается. По его словам, материнская смертность от COVID-19 в этом году выросла в три раза по сравнению с предыдущим, все умершие женщины были не привиты. При этом из 760 тысяч наблюдаемых беременных женщин привились только 9600, или 1,3%.

А переболевших женщин из этого количества наблюдаемых — 6%, то есть мы даже не дотягиваем до 10%, условно скажем, женщин, которые в безопасности по поводу развития ковида во время беременности, — сказал специалист.

Ранее Минздрав России разрешил беременным и кормящим грудью россиянкам прививаться от коронавируса «Спутником V», так как больше противопоказаний к этому нет. Более того, новорождённый ребёнок может защититься от COVID только с помощью антител, содержащихся в молоке матери, объяснил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, чтобы наиболее эффективно защитить новорождённого от коронавируса, следует сделать прививку ещё на стадии планирования или же при беременности.