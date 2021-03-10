В Минздраве назвали четыре основные причины появления болезней

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Органические болезни могут развиваться на фоне четырёх факторов: курение, употребление алкоголя, неправильное питание и низкая физическая активность. Об этом предупредил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

Он отметил, что если раньше инфекционные заболевания играли главную роль в продолжительности жизни и были доминирующей причиной смерти, то теперь эту роль на себя взяли неинфекционные болезни. Перечисленные факторы вносят основной вклад в их появление, передаёт ТАСС.

Замглавы Минздрава добавил, что сейчас в России существуют эффективные модели борьбы с факторами риска. В качестве примера он назвал комплексный антитабачный закон, а также различные меры по снижению потребления алкоголя.

Но мы должны понимать, что риски будут появляться и дальше, — признал Салагай.

Он подчеркнул, что органические заболевания становятся серьёзным фактором риска и при заражении коронавирусом. Он указал, что в пандемию курильщики больше остальных рискуют попасть в реанимацию и умереть, поэтому сейчас — самое время, чтобы всё-таки отказаться от табака.

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