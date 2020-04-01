Минздрав: алкоголь может быть опасен при коронавирусе

https://static.news.ru/photo/0f3f0c36-7432-11ea-940e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алкоголь с большой долей вероятности будет мешать лечению коронавируса. Об этом заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Помогает ли алкоголь предотвратить коронавирусную инфекцию? Нет, убедительные доказательства этого отсутствуют, — написал Салагай в своём Telegram-канале.

По его словам, употребление спиртных напитков повышает риск развития инфекционных заболеваний. Он подчеркнул, что под воздействием алкоголя человек может неправильно воспринимать состояние своего здоровья и не обращаться своевременно за медицинской помощью. Кроме того, употребление спиртного может способствовать нарушению режима самоизоляции.

NEWS.ru писал, что россияне за последнюю неделю сократили общие траты, но стали чаще покупать алкоголь. Так, с 23 по 29 марта сокращение расходов составило 6,2% в сравнении с предыдущей неделей. Наиболее сильный прирост зафиксирован в категории «Винные магазины» — плюс 21,9%.

Всего в России зафиксировано 2777 заражения коронавирусом. Из больниц были выписаны 190 человек, 24 скончались. В Москве 1880 случаев заболевания.