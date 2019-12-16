https://static.news.ru/photo/d05155e4-2010-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост заболеваемости гриппом в России начнётся в конце декабря. Об этом предупредила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

При этом активная фаза заболевания будет смещена на январь 2020 года, уточнила она на заседании совета законодателей.

Мы прививаем 70 млн жителей нашей страны от гриппа, второй год сносим фактически эпидемию, — цитирует Скворцову «Интерфакс».

По словам главы Минздрава, заболеваемость гриппом за несколько лет снизилась в 13 раз, а смертность — более чем в 20 раз. Помимо этого, уменьшилось число осложнений и тяжёлых форм заболевания.

Ранее NEWS.ru писал, что в России в новогодний период существенно растёт спрос на лекарства против простуды и гриппа. Кроме того, становятся более востребованными иммуномодуляторы, предназначенные для профилактики и лечения вирусных заболеваний.