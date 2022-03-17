В Минздрав поступила заявка на регистрацию назальной вакцины от COVID-19

Центр имени Н.Ф. Гамалеи направил документы в Минздрав РФ для регистрации назальной вакцины против COVID-19. Информация о соответствующей процедуре также опубликована в реестре ведомства. Препарат может быть зарегистрирован в ближайшее время, приводит ТАСС сообщение директора центра Александра Гинцбурга.

Вчера вечером мы все загрузили, весь отчет, положенный для того, чтобы получить возможную регистрацию препарата. Сегодня официально документы поступили в Минздрав. Если замечаний не будет, то по результатам первой-второй фазы мы получим регистрацию и разрешение на гражданский оборот в ближайшее время, - сообщил Гинцбург.

Он добавил, что по результатам испытаний побочных эффектов назальной вакцины не зафиксировано.

Ранее врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что повторный всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, в новый эпидемический сезон. По словам эксперта, если не появятся новые мутации, то пик заболеваемости станет сезонным.