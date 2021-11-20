Стало известно о смерти четверти всех ветеранов ВОВ за время пандемии

С апреля 2020 года по октябрь 2021-го число участников и ветеранов Великой Отечественной войны в России сократилось с 1,21 млн до 896,8 тысячи человек, потери составили 312,6 тысячи человек, или 26%, сообщили «Ведомости» со ссылкой на статистику, предоставленную Министерством труда. Основная причина стремительного роста смертности ветеранов связана с пандемией, отмечается в публикации.

Сообщается , что число непосредственных участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также работавших на объектах противовоздушной обороны сократилось до 31,4 тысячи человек с 55,5 тысячи зарегистрированных в апреле 2020 года. За пандемию умерли 24,1 тысячи, или 43%. Ветеранов войны, включая тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников концлагерей, осталось 865,3 тысячи человек.

Большинство умерших от коронавируса (83%) — это люди старше 60 лет, у которых риск тяжёлого течения COVID-19 выше в пять с половиной раз, а состояние стремительно ухудшается в течение трёх дней. Вакцинацию при этом прошла только треть пенсионеров.

По словам председателя президиума Союза пенсионеров России и бывшего сенатора Валерия Рязанского, многие пожилые люди опасаются осложнений после прививки, а при отсутствии лекарства от коронавируса решают самоизолироваться и переждать очередную волну COVID-19, пока она не спадёт или не создадут надёжное лекарство. Он предположил, что людям старше 85 лет могла бы помочь организация бесплатной консультативной помощи, полноценных исследований и тестирования перед вакцинацией.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что к концу 2021 года смертность от COVID-19 в РФ превысит миллион человек считая с апреля 2020 года. В свою очередь аллерголог-иммунолог Владимир Болибок уточнил, что таких высоких цифр по смертности не было за всю историю пандемий.