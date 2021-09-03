В Минпросвещения решили вопрос с вакцинацией школьников

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Вакцинация более 70% населения не спасает Европу от роста заразившихся коронавирусом. Эксперты, опрошенные РБК, считают, что виноват в этом «дельта»-штамм.

Вирус SARS-CoV-2, как газ, занимает весь предложенный ему объём. Инфекция захватывает те группы людей, которые раньше были в меньшей опасности, — заявил вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский....