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В Минпросвещения решили вопрос с вакцинацией школьников

01:36, 04 сентября 2021
В Минпросвещения решили вопрос с вакцинацией школьников Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
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Школьников, не достигших 18-летнего возраста, не станут принуждать к обязательной вакцинации против коронавируса. Также не идёт речи о недопуске не привитых к урокам. Об этом в беседе с ТАСС рассказал первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаёв.

Детей никто ни к чему принуждать не будет, это мы вам ответственно заявляем. И, конечно, этот вопрос на повестке дня даже не стоит, — сказал Бугаёв.

При этом замминистра просвещения отметил, что в целом вакцинация от COVID-19 является верным гражданским выбором, а представители педагогического сообщества несут ответственность не только за себя, но и за детей, с которыми они работают.

Но это прежде всего внутренний выбор и решение человека, никто никого ни к чему не принуждает, — подчеркнул чиновник.

Бугаёв констатировал, что большое число педагогов проли вакцинацию.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что для студентов российских вузов сохраняется режим ношения масок, введённый в связи с пандемией коронавируса.

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