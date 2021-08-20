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В Минобрнауки рассказали о обязательной вакцинации преподавателей

22:43, 20 августа 2021
В Минобрнауки рассказали о обязательной вакцинации преподавателей Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
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Решение об обязательной вакцинации против коронавируса преподавателей вузов принимается на уровне регионов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

По словам министра, для преподавателей ситуация с вакцинацией зависит от субъекта Федерации и от решения главного санитарного врача данного субъекта.

Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты, и наши университеты как законопослушные организации, коллективы прислушались и соответствующую работу провели, — сказал Фальков.

Ранее глава Минобрнауки сообщил, что с началом учебного года в вузах России сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты и дистанцироваться.

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