В Минобрнауки рассказали о обязательной вакцинации преподавателей

Решение об обязательной вакцинации против коронавируса преподавателей вузов принимается на уровне регионов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

По словам министра, для преподавателей ситуация с вакцинацией зависит от субъекта Федерации и от решения главного санитарного врача данного субъекта.

Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты, и наши университеты как законопослушные организации, коллективы прислушались и соответствующую работу провели, — сказал Фальков.

Ранее глава Минобрнауки сообщил, что с началом учебного года в вузах России сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты и дистанцироваться.