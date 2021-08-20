В Минобрнауки рассказали о обязательной вакцинации преподавателей
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:43, 20 августа 2021
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com
Читайте нас в Google Новости
Решение об обязательной вакцинации против коронавируса преподавателей вузов принимается на уровне регионов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.
По словам министра, для преподавателей ситуация с вакцинацией зависит от субъекта Федерации и от решения главного санитарного врача данного субъекта.
Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты, и наши университеты как законопослушные организации, коллективы прислушались и соответствующую работу провели, — сказал Фальков.
Ранее глава Минобрнауки сообщил, что с началом учебного года в вузах России сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты и дистанцироваться.