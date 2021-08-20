В Минобразования назвали требования к студентам из-за пандемии

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Решение об обязательной вакцинации против коронавируса преподавателей вузов принимается на уровне регионов. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр образования и науки РФ Валерий Фальков.

По словам министра, для преподавателей ситуация с вакцинацией зависит от субъекта Федерации и от решения главного санитарного врача данного субъекта. Как мы знаем, в ряде субъектов соответствующие решения были приняты,...