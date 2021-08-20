В Минобразования назвали требования к студентам из-за пандемии

С началом учебного года в вузах России сохранится необходимость носить средства индивидуальной защиты и дистанцироваться. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
По словам Фалькова, в новом учебном году
В этом году принципиальных изменений нет: конечно же, это на входе термометрия, конечно же, это санитарная обработка помещений, безусловно, это соблюдение социальной дистанции, ну и средства индивидуальной защиты, всё в совокупности нам уже хорошо знакомое, — рассказал министр.
Фальков отметил, что подобные меры позволят снизить риски распространения коронавируса, которые продолжают сохраняться.
Ранее Фальков рассказал о том, что российские вузы дадут возможность иностранным студентам привиться от коронавируса.