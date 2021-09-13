В МИД РФ заявили, что ВОЗ высоко оценила российские препараты от COVID
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
10:28, 14 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичёв рассказал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) высоко оценила российские препараты от коронавируса, в частности — «Спутник V». Об этом он сообщил в беседе с «Интерфаксом».
Что касается ВОЗ, то на данный момент никто из сотрудников этой организации не допустил ни одного негативного комментария о наших препаратах и разработках. Напротив, руководство ВОЗ неоднократно заявляло о заинтересованности в скорейшем включении «Спутника V» в перечень препаратов, рекомендованных для использования в условиях чрезвычайной ситуации, — подчеркнул Ильичёв.
При этом он добавил, что в мире ощущается острая нехватка вакцин от коронавируса, аргументируя свою точку зрения тем, что всего 2% населения Африки привито от COVID. Несмотря на то что российский препарат достаточно востребован и «ООН готова его закупать», процесс получения сертификации в ВОЗ достаточно тяжёлый и многоступенчатый, поэтому должно пройти определённое время, прежде чем соответствующий документ будет получен.
Ранее Евросоюз предложил Минздраву России обсудить вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации против коронавируса.