В МИД РФ заявили, что ВОЗ высоко оценила российские препараты от COVID

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Кандидат биологических наук, независимый аналитик Алексей Куприянов объявил в России старт четвёртой волны коронавируса. Он заявил, что сегодняшние показатели показывают восходящий тренд, который начался на рубеже августа — сентября. Это говорит о том, что ситуация с COVID-19 в РФ постепенно ухудшается, сообщает портал «Доктор Питер».

Две недели назад мы были на самом «дне», прошлая неделя уже показывала рост, и тенденция продолжается, — сказал специалист. При этом он заявил, что старт произошёл «с худших позиций»: на...