В МГУ рассказали о выходе новой «растительной» вакцины от COVID-19

В МГУ разработали вакцину от COVID-19 с использованием вирусов растений. Об этом рассказала NEWS.ru заведующий кафедрой вирусологии биологического факультета МГУ, профессор, доктор биологических наук Ольга Карпова, добавив, что начались доклинические исследования и вакцина будет готова в 2023-м.

Доклинические исследования минимум полгода будут, далее будут клинические. На рынке ждать не раньше чем через год, — заявила она.

Карпова добавила, что эта вакцина будет ощутимо дешевле, потому что получение материала не представляет сложности. Вирусы растений размножаются в очень простых условиях в течение двух-трёх дней. Таким образом, получается, что платформа не сравнима по цене ни с мРНКовыми платформами, ни даже с аденовирусными.

Наша технология исключает культуру животных тканей, и поэтому сразу сильно понижается цена. Именно в этом и есть преимущество использования вирусов растений и в дальнейшем, — резюмировала профессор.

Учёные по-прежнему называют вакцинацию самым надёжным способом защиты от смертоносной инфекции. На 15 января полностью вакцинировались 76,7 млн россиянин. Из них заболели не более четырёх процентов.

Ранее стало известно, что частая ревакцинация от коронавируса может нанести вред здоровью, заявил представитель Европейского агентства по лекарственным средствам ЕМА Марко Кавалери. По его мнению, короткие периоды в четыре месяца между введением доз COVID-вакцины могут привести к перегрузке иммунной системы человека.