https://static.news.ru/photo/7aaa7272-5f19-11ea-90de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Термин «врачебная ошибка», введённый законом, поможет защитить врачей от уголовного преследования, считают депутаты комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Нам необходимо ввести термин «врачебная ошибка» в наше законодательство, — цитирует РИА Новости члена комиссии Людмилу Стебенкову.

Она добавила, что термину нужно дать точное определение и оговорить, что врачебная ошибка не подлежит уголовному наказанию. По её мнению, под эту категорию попадает ситуация, когда врач сделал всё, что положено, и назначил всё, что нужно, но «что-то пошло не так».

Кроме того, она предложила отойти от термина «медицинская услуга» в российском законодательстве, поскольку это подводит ошибочные действия врачей под закон о правах потребителей.

Ранее NEWS.ru писал, что в онкоцентре имени Блохина за сутки умерли две пациентки в возрасте 14 и 17 лет после операций по трансплантации костного мозга. По мнению специалистов, к этому могли привести врачебные ошибки команды нынешнего руководителя онкоцентра Варфоломеевой и её заместителя Киргизова.