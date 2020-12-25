Около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V» поступят в медучреждения

https://static.news.ru/photo/1dd176c2-46ae-11eb-88c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Около 6,5 миллиона доз вакцины «Спутник V» поступят в медицинские учреждения РФ в январе — феврале. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В ходе встречи с производителями вакцин от коронавируса премьер отметил, что темпы выпуска вакцины растут. Более того, Мишустин считает, что намеченные ранее планы перевыполняются.

В январе — феврале в медицинские учреждения, по нашим расчётам, поступят почти 6,5 миллиона доз препарата. Это очень хорошо, — цитирует его РИА Новости.

Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о масштабировании производства и внедрения отечественных вакцин против COVID-19 заявил, что жителям России на первое полугодие 2021 года необходимо 45 млн доз вакцины от коронавируса. Медведев также рассказал, что соглашения об организации производства российской вакцины от COVID-19 заключены с восемью площадками в «целом ряде стран».

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в гражданском обороте в России вскоре окажутся 500 тысяч доз вакцины от коронавируса. «Спутник V» производят уже пять предприятий, которые в январе 2021 года должны выйти на производство 5–6 млн доз в месяц.

Как писал NEWS.ru, массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Такой прогноз относительно эффективности массовых прививок от болезни сделали сразу несколько учёных. Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения, отметила вирусолог Анджела Расмуссен.