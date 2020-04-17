В МЧС советуют не носить маску на улице и вести ЗОЖ во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/2d765d5c-804f-11ea-a3f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты МЧС России дали рекомендации по повышению сопротивляемости организма к коронавирусной инфекции. Они посоветовали вести здоровый образ жизни, а также не носить медицинскую маску на улице и дышать свежим воздухом.

Ношение маски на открытом воздухе нецелесообразно. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, — процитировали сообщение ведомства в ТАСС.

Специалисты отметили, что ношение защитной маски будет полезно при общении с больными острыми респираторными вирусными инфекциями, а также в местах с большим количеством людей. Маски нужно часто менять и между сменой масок необходимо мыть руки, чтобы не занести инфекцию на новую маску.

Также в МЧС рекомендовали высыпаться, побольше есть белковой пищи, продуктов богатыми витаминами и полезными веществами.

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность, — привели сообщение ведомства в ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство Польши обязало население носить медицинские маски или закрывать лицо тканью в общественных местах. Соблюдение правил безопасности будут контролировать правоохранительные органы. При этом они могут попросить снять маску или открыть лицо при проверке документов.