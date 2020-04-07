В МЧС рассказали о домашних рецептах приготовления антисептика

https://static.news.ru/photo/51d8bbdc-78c4-11ea-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антисептик, защищающий от коронавируса, можно приготовить в домашних условиях. Об этом сообщает МЧС России со ссылкой на рекомендации ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения предложила два рецепта для изготовления литра антибактериального средства. Согласно первому, необходимо взять 830 мл этанола концентрацией 99%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл глицерина, а также 115 мл кипячёной или дистиллированной воды, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для второго способа потребуется 750 мл изопропилового спирта концентрацией 99,8%, 40 мл перекиси водорода, 15 мл и 195 мл кипячёной или дистиллированной воды.

Ингредиенты нужно смешать, залить в ёмкость с закручивающейся крышкой и разлить по флаконам.

Ранее NEWS.ru писал, что водка не подходит на роль антисептика из-за недостаточного объёма спирта, содержащегося в ней. В то же время не рекомендуется применять для дезинфекции спирт в чистом виде, поскольку он сушит кожу и приводит к появлению на ней микротрещин, через которые в организм может проникнуть вирус.

По последним данным, в мире более 1,3 млн человек заразились коронавирусом, умерли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России на 7 апреля зарегистрированы 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксированы 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.