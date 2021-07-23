В МЧС рассказали, как спасти человека после удара током

Летальный исход при ударе электрическим током во многом зависит от обстоятельств. Но практически в любом случае необходимо попытаться спасти пострадавшего, грамотно оказав ему первую медицинскую помощь, рассказали NEWS.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Курской области.

Во-первых, нужно обеспечить собственную безопасность, постараться отключить источник электрического тока, а подходить по земле к травмированному лучше мелкими шагами. Во-вторых, сбросить с человека провод, если таковой имеется, сухим, не проводящим ток предметом (палкой, куском пластика).

Оттащить пострадавшего за одежду минимум на 10 метров от места касания проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением. Потом нужно определить, дышит ли человек самостоятельно, — добавили в ведомстве.

Специалисты подчеркнули — если человек не подаёт признаков жизни, нужно начать сердечно-лёгочную реанимацию и вызвать скорую помощь. Если дыхание удалось восстановить, пострадавшему необходимо придать устойчивое боковое положение и постоянно контролировать его дыхание до прибытия медиков.

Ранее в МЧС рассказали, что встретившись с агрессивной собакой, необходимо остановиться и твёрдым голосом произнести «Место!», «Стоять!», «Сидеть!», «Уйди» или «Фу!». В ряде случаев помогут команды, приводящие четвероногого в растерянность. Можно также имитировать поднятие с земли условного предмета и бросок им в сторону животного.