В МЧС пояснили, как самоизоляция влияет на психологическое здоровье

Специалисты МЧС России сообщили, что во время самоизоляции у человека может сильно меняться эмоциональное состояние.
В ведомстве объяснили, что длительное пребывание дома может усложнить отношения в семье, а также сделать чувство одиночества более ощутимым,
Возникновение таких состояний — нормальная реакция человека на сложившиеся обстоятельства. Зачастую отсутствие понимания причин того или иного эмоционального состояния может привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для семьи как социальной единицы, — привели сообщение МЧС РФ в агентстве.
Специалисты посоветовали бороться с негативными последствиями самоизоляции с помощью режима дня, планирования, физической активности, а также дистанционными сервисами досуга и развлечений.
Ранее NEWS.ru сообщал, что психологи МЧС посоветовали во время самоизоляции читать меньше новостей и не употреблять алкоголь.
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