В МЧС пояснили, как самоизоляция влияет на психологическое здоровье

https://static.news.ru/photo/927a1788-812c-11ea-9ccb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты МЧС России сообщили, что во время самоизоляции у человека может сильно меняться эмоциональное состояние.

В ведомстве объяснили, что длительное пребывание дома может усложнить отношения в семье, а также сделать чувство одиночества более ощутимым, сообщает РИА Новости.

Возникновение таких состояний — нормальная реакция человека на сложившиеся обстоятельства. Зачастую отсутствие понимания причин того или иного эмоционального состояния может привести к негативным последствиям как для самого человека, так и для семьи как социальной единицы, — привели сообщение МЧС РФ в агентстве.

Специалисты посоветовали бороться с негативными последствиями самоизоляции с помощью режима дня, планирования, физической активности, а также дистанционными сервисами досуга и развлечений.

Ранее NEWS.ru сообщал, что психологи МЧС посоветовали во время самоизоляции читать меньше новостей и не употреблять алкоголь.