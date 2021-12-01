В Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон»

В Кремле не стоит вопрос о том, придёт ли в Россию новый штамм коронавируса «омикрон». Главный вопрос — когда именно он появится в стране, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишут РИА Новости.

Прогнозы по его распространению никто дать не может. Вопроса, скажем так, «если „омикрон“ придет в Россию», не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях, — сказал Песков.

Пресс-секретарь также прокомментировал данное российским лидером Владимиром Путиным поручение правительству предоставить в течение недели план действий в связи с появлением нового штамма коронавируса.

Штаб правительства работает эффективно, верстается перечень мер по противодействию новому штамму, — сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин поручил кабинету министров за неделю выработать обновленный план действий в связи с появлением штамма коронавируса «омикрон». По словам главы государства, необходимо быть готовыми к любым мутациям штаммов коронавируса и повышать уровень готовности системы здравоохранения.

Информация о выявлении нового штамма коронавируса, названном «омикрон», была озвучена британскими учеными, которые отметили его более высокую потенциальную угрозу. Вариант имеет значительное число мутаций гена, и, по предположениям медиков, более заразен и способен снижать защиту существующими вакцинами.

Несколько случаев заражения «омикроном» зафиксированы в ЮАР и Гонконге, позднее случаи выявили в Бельгии, Израиле, Австралии, Германии, Великобритании, Нидерландах, Дании и ряде других государств.