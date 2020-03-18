https://static.news.ru/photo/16cefe9c-690c-11ea-b3f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

В нескольких городах России уже работают лаборатории для тестов на коронавирус. Как заверили в Кремле, эта сеть быстро расширяется.

Лаборатории делают анализы уже в нескольких городах. Поэтому здесь поступательно, достаточно быстро расширяется сеть этих лабораторий, — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам во время телефонного брифинга.

Вопрос о том, могут ли все желающие россияне сдать тест на вирус, представитель Кремля переадресовал в оперативный штаб и правительство.

Всего в мире коронавирусом нового типа (COVID-19) по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей. В столице выявлено более 50 заболевших.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что медучреждения России готовы к борьбе с коронавирусом. В организациях есть всё необходимое для этого, в том числе 40 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких, писал NEWS.ru.