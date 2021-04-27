Кремль переадресовал в МИД вопрос о списке недружественных стран

https://static.news.ru/photo/c2f16dc0-a73d-11eb-9c6d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог раскрыть детали так называемого списка недружественных стран. По его словам, ещё неизвестно, когда МИД и правительство предоставят главе государства этот список, передаёт РИА Новости.

Это в Министерство иностранных дел вопрос. Всё-таки правительство. Поручение было дано, список будет определён, — сказал Песков. Таким образом он ответил на запрос журналистов, которые поинтересовались, войдёт ли в перечень таких стран Украина.

Что касается сроков, то представитель Кремля добавил, что пока об этом ничего не известно. По крайней мере, ему.

Мне неизвестно о том, что что-то есть по срокам, — дополнил Песков.

24 апреля был опубликован указ президента РФ Владимира Путина. Согласно новым правилам, государства, объявляющиеся недружественными, не могут набирать среди граждан РФ сотрудников для своих дипломатических и консульских миссий.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что список недружественных государств на данный момент формируется. В нём присутствуют Соединённые Штаты.