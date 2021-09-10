16+

Рубрики

Медиа

Архив

Здоровье

В китайском городе ужесточили ограничения из-за новых случаев COVID-19

17:51, 12 сентября 2021
В китайском городе ужесточили ограничения из-за новых случаев COVID-19 Фото: Wei Peiquan/XinHua/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

В городе Путянь в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая обнаружили 19 новых случаев заболевания коронавирусом. Жителям рекомендовано не покидать город. Об этом сообщило издание Global Times.

Эксперты подозревают, что вспышка может быть вызвана пациентом, который недавно вернулся в Путянь из Сингапура. Власти приостановили междугороднее и межпровинциальное автобусное сообщение.

В городе объявили о закрытии кинотеатров, музеев и библиотек. Часы работы заведений общественного питания ограничили. Гражданам рекомендовали работать удалённо. Национальная комиссия здравоохранения направила в провинцию Фуцзянь рабочую группу для проведения расследования.

Ранее сообщалось, что за 11 сентября в городе Путянь зафиксировали шесть подтверждённых случаев заражения COVID-19 и 18 бессимптомных носителей. Сразу после выявления первого в уезде случая локального заражения смертоносной инфекцией власти начали тестировать местных жителей. Там успели собрать биоматериалы у 81 938 местных жителей из почти 2,9 млн человек.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео