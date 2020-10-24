В Китае развенчали самые популярные мифы о молоке

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Китайские специалисты развенчали наиболее популярные мифы о молоке. Оказалось, что употребление этого продукта на голодный желудок, вопреки сложившемуся мнению, не наносит вреда организму. Более того, сывороточный белок предотвращает воспаление слизистой оболочки и обладает антибактериальным эффектом.

Пить молоко на пустой желудок не нужно людям, страдающим непереносимостью лактозы, так как это может усугубить этот синдром и вызвать вздутие живота и диарею, — уточняется в публикации.

Некоторые люди считают, что при помощи молока можно отбелить кожу лица. Это не соответствует действительности, правда, молочная маска обладает увлажняющим и охлаждающим эффектами, а также способствует сужению капилляров после долгого пребывания на солнце.

Ложным можно назвать и утверждение о том, что после кипячения молоко становится вредным. На самом деле при его нагревании происходит реакция Майяра между аминокислотами белка и лактозой, при этом жидкость не темнеет и не приобретает неприятного вкуса. Об этом говорится в статье, опубликованной в китайской газете Science and Technology Daily.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что употребление кисломолочных продуктов способствует укреплению иммунитета и помогает организму в борьбе с бактериями и вирусами, в том числе и с COVID-19. Она отметила, что кисломолочные продукты положительно сказываются не только на иммунитете, но и на ночном сне. Так, врач рекомендует пить кефир за полчаса до отхода ко сну, так как он позволяет успокоить нервы, писал NEWS.ru.