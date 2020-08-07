В Китае рассказали, почему нельзя отказываться от ужина

https://static.news.ru/photo/4c6d7e56-d938-11ea-aa8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stock Photos The Irish Image Collection / Des/Global Look Press

Автор китайского негосударственного интернет-ресурса Sohu с ником Пяо Сяо рассказал, почему вредно отказываться от ужина.

По словам автора статьи, люди, которые ограничивают свои приёмы пищи и питаются только два раза в день, подвержены риску срыва и набора веса.

На самом деле люди, которые отказываются от ужина, равно как и те, кто выбирает способы быстрого похудения с целью «сбросить столько-то килограммов за столько-то дней», придерживаются кратковременных низкокалорийных диет с низким содержанием соли и углеводов, которые способствуют быстрому выведению жидкости из организма. <...> Потеря жидкости, естественно, создаст иллюзию того, что вы сбросили несколько килограммов. Если спустя три дня вы вернётесь к обычному образу жизни или однажды съедите чуть больше, организм быстро вернёт выведенную жидкость обратно, — привели сообщение из материала «ИноСМИ».

Он отметил, что вместе с жидкостью человек также теряет и массу мышц. Автор советует не отказываться от ужина ради похудения, а вместо этого каждый день контролировать калории, придерживаться сбалансированного питания и избегать переедания.

Если для вас отказ от ужина является способом снижения потребляемого количества калорий, то с такой же эффективностью можно просто есть чуть меньше в каждый приём пищи. Таким образом, общее количество потребляемых в день калорий будет находиться под контролем, но при этом придерживаться такого режима будет намного легче, — отметил автор.

Пяо Сяо добавил, что нормой является сбрасывание одного килограмма в неделю.

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