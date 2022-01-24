В Китае рассказали о том, какой вид алкоголя защищает от COVID-19

Некоторые алкогольные напитки могут снижать риск заражения коронавирусной инфекцией, к такому выводу пришли китайские исследователи из больницы Каннин в Шэньчжене. Согласно полученным ими данным, доказано, что употребление более пяти бокалов красного и до четырёх белого вина, а также шампанского уменьшает шанс заболеть вирусом, говорится в публикованной статье в журнале Frontiers in Nutrition.

В ходе сбора данных учёные анализировали информацию о 473 957 человек, при этом 16 559 из них людей были заражены коронавирусной инфекцией. Далее их распределили на несколько категорий тех, кто не пьет алкоголь, кто употреблял его в прошлом и выпивающих на данный момент.

Как отмечается в статье, люди, отдающие предпочтение красному вину, имели защиту от COVID-19 на наиболее высоком уровне. Так, риск заражения у них сокращался на 17%, при этом количество употребляемого алкоголя составляло более пяти бокалов напитка в неделю.

Защитный эффект от белого вина и шампанского показал полее скромные результат, их употрбление увеличило защиту от вируса на 8%, для его обеспечения испытуемым требовалось пить их в количестве от одного до четырёх бокалов в неделю. В случае превышения этой нормы эффект оказался незначительным.

А при употреблении пива и сидра риск заражения COVID-19 наоборот, возрос на 28%. При этом, по словам учёных, объём выпитого не играет значительной роли.

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