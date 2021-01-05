В Китае назвали ряд продуктов, полезных для укрепления иммунитета

https://static.news.ru/photo/b9e0ba5e-4f56-11eb-893f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Один из пользователей китайского мессенджера WeChat сообщил о продуктах, которые положительно влияют на состояние иммунитета.

Во-первых, автор поста указал на помидоры. Овощ, укрепляющий иммунную систему организма, содержит большое количество каротина. Кроме того, томаты играют роль антиоксиданта.

Также в мессенджере WeChat указаны бананы. Они богаты витамином B6. Человек, оставивший указанное сообщение, далее перечислил репейник (он усиливает синтез коллагена) и прополис. Последний способствует набору мышечной массы.

Замыкают перечень грибы и папайя, передаёт МК.

Как ранее сообщал NEWS.ru, быстрому снижению уровня сахара в крови способствует употребление нута. Об этом СМИ сообщили со ссылкой на слова медицинских специалистов.

Отмечается, что указанное свойство связано с тем, что в продукте содержится много клетчатки и белка. Клетчатка способна замедлять усвояемость организмом углеводов. Вследствие этого они расщепляются с меньшей скоростью, в частности на глюкозу.