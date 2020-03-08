https://static.news.ru/photo/7105b092-611c-11ea-b40c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Медики выписали пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находившихся на карантине в Казани. Они проходили лечение в клинической инфекционной больнице имени профессора Агафонова

23 Февраля, в мужской праздник, вы начали работать, а сегодня, в день 8 Марта, завершили свою работу, выписали всех пациентов в удовлетворительном состоянии, без замечаний, — обратился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко к коллективу клиники во время рабочей поездки в Татарстан.

Лайнеру Diamond Princess пришлось встать на карантин в японском порту из-за распространения на его борту коронавируса. В заложниках эпидемии с 3 февраля оказались 2666 пассажиров и 1045 членов экипажа. Людей не выпускали на землю. 22 февраля сотрудники МЧС РФ эвакуировали с палубы восемь граждан России. Тесты на COVID-19 у трёх из них дали положительный результат. Болезнь у этих пациентов протекала в лёгкой форме, писал NEWS.ru.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших по всему миру перевалило за 106 тысяч человек. От болезни умерли 3,5 тысячи пациентов, выздороветь удалось почти 60 тысячам.