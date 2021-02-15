В Канаде назвали «Спутник V» научным триумфом России

https://static.news.ru/photo/ce79328c-6fc9-11eb-b70a-96000091f725_660.jpg Фото: Sobhan Farajvan/Global Look Press

Интерес к вакцине от коронавируса «Спутник V» назван крупной научной и дипломатической победой России. Об этом заявила обозреватель Radio Canada Тамара Альтереско.

Она напомнила, что изначально новость о разработке российской вакцины была воспринята в штыки Западом, который пытался уличить Россию в нарушении научных стандартов и практик. Но сейчас «Спутник V» востребован не только союзниками России, но и в Европе, где её уже предлагают производить.

«Спутник V» быстро стал раздражителем в гонке вакцин, которую Россия, как она утверждала, выиграла, — цитирует Альтареско РИА Новости.

С ней согласен эксперт по политике в области здравоохранения в Университете Содружества в Ричмонде Джудит Твигг.

У Кремля много проблем в других областях, но это безупречная и бескомпромиссная победа, за которую он может ухватиться, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, российскую вакцину «Спутник V» одобрили уже 26 государств в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Северной Америке. Таким образом, препарат вошёл в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), первое место в мире по числу одобрений в настоящее время занимает вакцина Pfizer, разрешённая в 35 странах, за ней следует AstraZeneca (31 страна). При этом «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna (14 стран), а также три китайские вакцины — Sinopharm (13), Sinovac (10), CanSino (2).