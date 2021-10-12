В Калининградской области приостановят оказание плановой медпомощи

В Калининградской области приостанавливают оказание плановой медицинской помощи из-за чрезвычайно сложной ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко, его слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул , что медицинские службы региона работают на пределе возможного, задействованы все ресурсы, которые имеются в распоряжении.

До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу, — сказал Кравченко.

По данным министра, в настоящее время в стационарах находятся 2044 человека, из них 940 нуждаются в кислороде, 80 пациентов — на ИВЛ. По словам Кравченко, эти цифры являются историческим максимумом, ранее столько людей на ИВЛ в регионе ещё не было.

Тревожится министра заставляет также тот факт, что среди госпитализированных с коронавирусом 80 пациентам со средней и тяжёлой степенью течения заболевания ещё не исполнилось 30 лет.

Люди умирают во всех возрастах. Уже в возрасте до 40 лет мы потеряли 32 человека, — рассказал Кравченко.

В настоящее время в Калининградской области для неработающих граждан старше 65 лет введён режим самоизоляции. Для населения введён масочный режим. Приостановлена деятельность аттракционов, детских развлекательных центров и игровых комнат.

С 8 октября посещать кафе и рестораны в Калининградской области можно только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесённом COVID-19. C 1 ноября такая же мера вводится для спортивных организаций, учреждений культуры и кинотеатров.

До 20 ноября в регионе должны вакцинироваться от коронавируса не менее 90% чиновников и работников, подведомственных органам власти организаций.

В те же сроки должны вакцинироваться не менее 80% работников организаций, занимающихся массовыми спортивными мероприятиями, а также дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией помещений и оборудования.