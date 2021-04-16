В Johnson & Johnson отрицают взаимосвязь вакцины с тромбозами

https://static.news.ru/photo/5cf114be-9f84-11eb-948f-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В настоящее время имеется недостаточно доказательств для подтверждения взаимосвязи между вакцинацией препаратом Janssen (подразделение J&J) и случаями тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки. Об этом говорится в письме исследователей Johnson & Johnson, опубликованном в медицинском журнале New England of Medicine

В настоящий момент недостаточно доказательств, чтобы установить взаимосвязь между этими случаями и вакциной Ad26.COV2.S, — говорится в письме, опубликованном в медицинском журнале New England Journal of Medicine.

Как утверждают учёные, подобные тромбозы возникают крайне редко, а случаи заболевания после вакцинации препаратом производства J&J находятся в пределах фоновой заболеваемости. Отмечается также, что случаи тромбозов синусов твёрдой мозговой оболочки, связанные с низким уровнем тромбоцитов, зафиксированы не были.

Ранее в США было рекомендовано приостановить вакцинацию препаратом Johnson & Johnson. Как отмечалось, у «некоторых лиц» в Соединённых Штатах выявлялись тромбы и низкий уровень тромбоцитов после вакцинаций. Однако прямой связи с вакциной найдено не было.

Как передавал NEWS.ru, причиной образования тромбов после применения вакцины от коронавирусной инфекции нового типа компании Johnson & Johnson может являться редкий иммунный ответ, приводящий к активации тромбоцитов. Об этом сообщил глава одного из исследовательских центров Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) Питер Маркс.