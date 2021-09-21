В Johnson & Johnson оценили эффективность третьей дозы вакцины от ковида

Компания Johnson & Johnson опубликовала новые данные об эффективности так называемой бустерной дозы её вакцины. Доза, введённая через два месяца после первого укола, увеличивает число антител в 4-6 раз и в 9-12 раз - при введении спустя полгода после первого укола. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Данные были получены в результате исследования, в котором участвовали 390 тысяч вакцинированных J&J людей и около 1.5 миллиона не вакцинированных. По его итогам выяснилось, что бустерная доза, введенная спустя два месяца после первой вакцины, обеспечивала защиту от заражения COVID-19 на уровне 94%: количество антител возрастало в 4-6 раз. Введение же бустерной дозы через полгода после первой прививки увеличивает количество антител в девять раз в первую неделю после укола и в 12 раз – в течение последующих четырёх недель вне зависимости от возраста.

Ранее специалисты Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения США заявили, что некоторые исследования не подтверждают ослабевание эффекта вакцины от коронавируса с течением времени, а разрешённые к применению в США вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от тяжёлого течения заболевания. Достоверность же исследований о пользе применения третьих доз вакцины эксперты сочли сомнительной.