В Италии заключённый сымитировал сердечный приступ, проглотив батарейку

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Итальянские медики из больницы Санта-Мария Нуова во Флоренции диагностировали у 26-летнего заключённого симптомы сердечного приступа, когда делали ему ЭКГ. Причиной этого стала батарейка формата АА, которая исказила показания прибора.

Мужчину госпитализировали в больницу с болями в животе. Рентген показал у него в желудке батарейку. Когда врачи начали делать пациенту кардиограмму, она показала поднятие сегмента ST, что обычно свидетельствует об инфаркте. При этом у больного не было характерных симптомов: одышки и боли в груди, а уровень белка тропонина, выбрасывающегося в кровь при сердечном приступе, также был в норме.

Медики пришли к выводу, что желудочный сок воздействовал на батарейку, в результате чего возник электрический ток. Он попал в сердце и исказил показания ЭКГ.

Это непроверенный механизм, но достаточно правдоподобный, — считает кардиолог Гай Минтц, который не участвовал в осмотре больного.

По его мнению, если люди проглотят одну или несколько батареек, то кардиограмма может показать изменения, соответствующие сердечному приступу или инфаркту миокарда.

Я сомневаюсь, что большинство врачей знают об этом явлении, — цитирует доктора журнал Annals of Internal Medicine.

Специалист подчеркнул, что батарейка может привести к кишечной непроходимости, электрический эффект от неё может навредить сердцу, кроме того, она может разрушиться внутри человека и в организм попадёт её содержимое.

В случае с итальянским заключённым ничего подобного не произошло. Батарейку вытащили, у мужчины не было диагностировано никаких осложнений.

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