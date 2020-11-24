В Италии заключённый сымитировал сердечный приступ, проглотив батарейку

Итальянские медики из больницы Санта-Мария Нуова во Флоренции диагностировали у 26-летнего заключённого симптомы сердечного приступа, когда делали ему ЭКГ. Причиной этого стала батарейка формата АА, которая исказила показания прибора.
Мужчину госпитализировали в больницу с болями в животе. Рентген показал у него в желудке батарейку. Когда врачи начали делать пациенту кардиограмму, она показала поднятие сегмента ST, что обычно свидетельствует об инфаркте. При этом у больного не было характерных симптомов: одышки и боли в груди, а уровень белка тропонина, выбрасывающегося в кровь при сердечном приступе, также был в норме.
Медики пришли к выводу, что желудочный сок воздействовал на батарейку, в результате чего возник электрический ток. Он попал в сердце и исказил показания ЭКГ.
Это непроверенный механизм, но достаточно правдоподобный, — считает кардиолог Гай Минтц, который не участвовал в осмотре больного.
По его мнению, если люди проглотят одну или несколько батареек, то кардиограмма может показать изменения, соответствующие сердечному приступу или инфаркту миокарда.
Я сомневаюсь, что большинство врачей знают об этом явлении, — цитирует доктора журнал Annals of Internal Medicine.
Специалист подчеркнул, что батарейка может привести к кишечной непроходимости, электрический эффект от неё может навредить сердцу, кроме того, она может разрушиться внутри человека и в организм попадёт её содержимое.
В случае с итальянским заключённым ничего подобного не произошло. Батарейку вытащили, у мужчины не было диагностировано никаких осложнений.
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