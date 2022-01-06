В Иркутской области зафиксировали первые случаи заражения «омикроном»

В Иркутской области зарегистрировали первые два случая заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщили в пресс-службе правительства региона. Факт инфицирования подтверждён у двух детей из разных семей. Взрослые, контактировавшие с ними, сейчас проходят обследование.

В Иркутске выявлено два очага заболевания коронавирусной инфекций штамма «омикрон». Данный штамм подтверждён у двух детей из разных семей, контактировавшие с ними взрослые в данный момент проходят обследование. Врачи отмечают у заболевших лёгкое течение инфекции с симптомами, характерными для коронавируса, — говорится в сообщении.

По данным оперштаба Иркутской области, с начала пандемии был зарегистрирован 158 981 случай заболевания коронавирусом и 2196 госпитализаций. Выздоровели 146 077 человек, умерли 7186.

Ранее в Пермском крае был выявлен первый случай заражения «омикрон»-штаммом коронавируса у туриста, вернувшегося из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован в бокс краевой инфекционной больницы. Находившиеся в контакте с заболевшим граждане были переведены на карантин под наблюдением медиков, проведённые ПЦР-тесты у всех показали отрицательные результаты.

Накануне в Карелии также был зафиксирован первый случай заражения «омикроном» женщины, вернувшейся из Франции. Всего в России, по заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на конец прошлого года выявлено 103 случая заражения этим штаммом коронавируса.