В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Иркутской области для людей старше 60 лет. Кроме того, привиться будут должны медики, учителя, соцработники, студенты, продавцы и другие категории. Данная мера вводится в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора по Иркутской области.
Врио главы главного государственного санитарного врача по региону Михаил Лужнов
За минувшие сутки в Иркутской области было
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что требования о вакцинации от коронавируса для некоторых категорий работников ввели 38 российских регионов. В 64 субъектах РФ введут ограничения для людей пожилого возраста, контроль по принципу QR-кодов — в 26 субъектах.