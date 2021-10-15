В Иркутской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Иркутской области для людей старше 60 лет. Кроме того, привиться будут должны медики, учителя, соцработники, студенты, продавцы и другие категории. Данная мера вводится в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в регионе. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора по Иркутской области.

Врио главы главного государственного санитарного врача по региону Михаил Лужнов заявил о сохранении высокого риска распространения COVD-19. В связи с чем, он распорядился провести профилактические прививки отдельным категориям граждан. К ним относятся работники медицинских, образовательных организаций и сферы соцобслуживания. Государственные и муниципальное служащие, студенты колледжей и вузов, сотрудники сферы услуг, общепита, торговли, туризма, транспорта и других, контактирующих с людьми. А также работники промышленных предприятий и вахтовики. Кроме того, привиться необходимо будет всем жителям области старше 60 лет.

За минувшие сутки в Иркутской области было выявлено 403 новых случая заболевания. Умерло 16 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что требования о вакцинации от коронавируса для некоторых категорий работников ввели 38 российских регионов. В 64 субъектах РФ введут ограничения для людей пожилого возраста, контроль по принципу QR-кодов — в 26 субъектах.