В инструкции появилось указание, кому запрещено колоть «Спутник V»

В обновлённой инструкции по применению российской вакцины от коронавируса «Спутник V» появились указания о том, кому нельзя делать прививку. Речь идёт о кормящих матерях. Как говорится в документе, который приводит ТАСС, невозможно исключить риск для ребёнка.

Клинические данные по применению препарата «Гам-КОВИД-Вак» у женщин, кормящих грудью, отсутствуют. Невозможно исключить риск для новорождённых/младенцев, находящихся на грудном вскармливании. В связи с этим применение препарата «Гам-КОВИД-Вак» в период грудного вскармливания противопоказано, — сказано в инструкции.

Что касается беременных женщин, то им разрешён ввод препарата только в том случае, когда польза от него для женщины превышает потенциальный риск для плода.

В документе сказано, что опыт применения вакцины на беременных у учёных пока отсутствует, но при испытаниях на беременных животных отрицательного влияния на плод не выявлено. Эмбриофетальное развитие (на самках) и пренатальное развитие потомства протекает нормально.

Серьёзная аллергия на введение первого компонента препарата является главным противопоказанием к вакцинации от коронавируса. Об этом ранее рассказал врач Владислав Мохамед Али.