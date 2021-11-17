Ещё один регион ввёл обязательную ковид-вакцинацию для пожилых

Обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых ввели в Хабаровском крае. По данным регионального оперативного штаба, среди жителей старше 65 лет отмечен наиболее высокий прирост заболеваемости. Во всём крае зарегистрировано 4090 новых случаев заболевания против 3290 на прошлой неделе, сообщается на сайте регионального правительства.

По данным штаба, уровень заболеваемости среди пожилых россиян превышает эпидпорог на 67%. Как заявила руководитель управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева, коронавирусная инфекция проявляется в 71% случаев в виде ОРВИ, увеличилась доля внебольничных пневмоний у детей и людей старше 50 лет.

В связи с этим принято решение о введении обязательной вакцинации людей старше 60 лет в ближайшие две недели. Власти откроют два круглосуточных пункта вакцинации в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Для того, чтобы прививку могли сделать жители отдалённых населённых пунктов, будет запущен поезд «Здоровье» .

Также по телефону единой «горячей линии» по вопросам коронавирусной инфекции можно будет оставлять заявки для вакцинации на дому граждан старше 60 лет. Для этих целей будут сформированы 20 мобильных бригад из числа сотрудников городской больницы имени Войно-Ясенецкого, а также 10 мобильных бригад из работников городской больницы имени Шевчук. Заявка на проведение вакцинации должна быть исполнена в течение семи дней.

Ранее вакцинация от коронавируса для граждан старше 60-ти лет стала обязательной в Красноярском крае. Эти же меры были введены в Санкт-Петербурге, Кемеровской области и Краснодарском крае. На сегодняшний день коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет около 49%.