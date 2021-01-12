В Госдуме усомнились в способности радиации убивать COVID-19

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Член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич усомнился в возможности оперативно внедрить систему по уничтожению коронавирусной инфекции слабыми дозами радиации.

По словам эксперта, радиация активно используется в здравоохранении, в частности для стерилизации медицинских инструментов. Однако о возможности ликвидации вирусов с помощью радиации парламентарий не слышал.

Даже если теоретически допустить такую вероятность <...>, то лекарство ни в коем случае не должно быть опаснее самой болезни. Для применения радиации необходимо дорогостоящее оборудование. Есть сложность изготовления, в том числе и лекарственных препаратов. Думаю, в ближайшее время вряд ли данная технология будет оперативно внедрена и широко распространена, — рассказал РИА Новости Менделевич.

Ранее учёные из России и Узбекистана, проведя совместное исследование, пришли к выводу, что малые дозы радиации могут уничтожать коронавирус. В настоящее время специалисты работают над методическими рекомендациями по использованию радиации в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией, а также при дезинфекции предметов, продуктов и помещений.

Суть идеи лечения радиацией заключается в том, что огромная молекула РНК коронавируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следует, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток.

Исследование было организовано после того, как группа учёных из Узбекистана во главе с профессором Борисом Оксенгендлером выдвинула идею о воздействии радиации на коронавирус. К настоящему моменту выявлен ряд нюансов воздействия на COVID-19 мягкого рентгена и даже ультрафиолета.

Предполагается, что метод может быть эффективен не только против коронавируса, но и против его мутаций, а также в отношении других вирусов, писал NEWS.ru.