«Вирус похмелья»: в Госдуме рассказали о симптомах «омикрона»

Главным симптомом «омикрон»-штамма коронавируса является усталость и головная боль на протяжении 4-7 дней. Депутат Госдумы и экономист Михаил Делягин назвал новую мутацию COVID «вирусом похмелья» и напомнил, что подобные побочные эффекты возникают от злоупотребления водкой, передаёт «Царьград».

Я пошутил, что наконец-то нашли вирус похмелья товарищи-врачи. Мы-то думали, что это от водки, а это вот оно что было. Но, естественно, это не так. Вирус не изучен, поэтому долговременные последствия неизвестны, — пошутил Делягин.

Он также выступил против «куаркодизации»: по его мнению, в России и так достаточно идентификаторов личности, например, паспорт, ИНН и номер СНИЛС. Согласно Делягину, введение QR-кодов лишь ещё больше усложнит эту систему.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, как протекает болезнь у заражённых штаммом «омикрон». По его словам, заболевание сопровождается незначительными симптомами либо вообще бессимптомно.