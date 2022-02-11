В Госдуме рассказали подробности состояния здоровья Зюганова

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов находится в ЦКБ с признаками ОРВИ. Согласно результатам компьютерной томографии, лёгкие парламентария не поражены, сообщает ТАСС со ссылкой на секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова.

Зюганов в пятом корпусе ЦКБ с симптомами ОРВИ. На КТ лёгкие чистые, — сообщил депутат Госдумы.

Он добавил, что лидера КПРФ уже обследовали, «ситуация нормальная» и располагает к выписке главы партии из больницы.

Ранее пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко рассказал NEWS.ru, что глава КПРФ проходит в больнице плановую госпитализацию. Политик отправился в медицинское учреждение, потому что такие рекомендации дали медики. Выписать его планируют «через пару-тройку дней», добавил Ющенко.

Ранее стало известно, что председатель ЛДПР Владимир Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. Новость о госпитализации политика появилась только 9 февраля, тогда же сообщалось, что состояние партийного лидера критическое и он даже подключён к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве состояние Жириновского назвали «стабильным» и не требующим настолько экстренной терапии.