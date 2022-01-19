В Госдуме рассказали о возможности введения ограничений из-за коронавируса
Депутат Госдумы Хубезов: введение новых ограничений из-за коронавируса не планируется
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:55, 19 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в России пока не планируется введение новых ограничений на фоне быстрого распространения «омикрон»-штамма, передаёт слова депутата РИА Новости. По словам Хубезова, ситуация находится под контролем.
Новых законодательных ограничений по коронавирусу в России не планируется, ситуация управляемая, — сказал Хубезов.
Ранее сообщалось, что первый случай «омикрон»-штамма коронавируса зарегистрирован в Томской области. Также первые случаи заболевания «омикроном» выявлены на Кубани и на Ямале.
Во вторник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова предоставила информацию, что на тот день «омикрон» был найден в 42 субъектах РФ, однако он всё ещё встречается реже, чем штамм «дельта», на который приходится около 60% всех заражений в стране.
Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что «омикрон», по мнению учёных в ряде стран, реже других штаммов приводит к тяжёлой форме COVID-19. Но это не означает, что к новому штамму надо относиться легкомысленно. На распространение и течение заболевания могут влиять климатические условия, генетические особенности населения и характер питания. Следовательно, нельзя исключить, что в России люди будут переносить новый штамм иначе, чем в других странах.