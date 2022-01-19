В Госдуме рассказали о возможности введения ограничений из-за коронавируса

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов сообщил, что в России пока не планируется введение новых ограничений на фоне быстрого распространения «омикрон»-штамма, передаёт слова депутата РИА Новости. По словам Хубезова, ситуация находится под контролем.

Новых законодательных ограничений по коронавирусу в России не планируется, ситуация управляемая, — сказал Хубезов.

Ранее сообщалось, что первый случай «омикрон»-штамма коронавируса зарегистрирован в Томской области. Также первые случаи заболевания «омикроном» выявлены на Кубани и на Ямале.

Во вторник, 18 января, вице-премьер Татьяна Голикова предоставила информацию, что на тот день «омикрон» был найден в 42 субъектах РФ, однако он всё ещё встречается реже, чем штамм «дельта», на который приходится около 60% всех заражений в стране.