В Госдуме рассказали о планах по работе над минимизацией антиковидных мер

Меры по введению QR-кодов будут временными, так как «Единая Россия» будет работать над поправками в соответствующий законопроект с целью минимизации антикоронавирусных мер, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв. По его словам, партия будет контролировать процесс поддержки регионов в случае потерь от введения ограничений, приводит его слова «Парламентская газета».

Посчитали необходимым, чтобы правительство мониторило развитие экономической ситуации, и если в регионах могут быть потери от введения ограничительных мер, то вводилась поддержка предприятий. Я уверен, что мы вместе справимся с бедой, тем более что меры, которые предлагается ввести, они у нас заканчивают действовать с начала лета. Надо просто немного потерпеть, — призвал Пискарёв.

Он выразил надежду, что введение мер не потребуется из-за окончания пандемии. Он уточнил, что сейчас подобные меры обусловлены критической ситуацией с коронавирусом: каждый день болезнь уносит жизни более тысячи человек.

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам доктор медицинских наук Айрат Фаррахов заявил, что законопроект о введении QR-кодов в общественных местах поможет России сохранить экономику и позволит гражданам беспрепятственно посещать различные заведения без страха заболеть коронавирусом.